مطارات إسرائيل تسدل الستار على أزمة "الاضطراب الغامض"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من مطار بن غوريون الإسرائيلي

وكان عدد من الخبراء قد ذكروا أن الاختلالات قد تكون متعلقة بالنشاط العسكري الروسي في سوريا المجاورة، إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عن ذلك.

ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية قوله: "توقف الاضطراب في المنطقة مؤخرا، وقررنا نتيجة لذلك إعادة المطارات إلى نشاطها الطبيعي".

وأقرت هيئة المطارات الإسرائيلية أواخر يونيو الماضي، بأن الخلل أجبر المطارات ولعدة أسابيع على استخدام أنظمة الملاحة الموجودة في الطائرات بدلا من اعتماد نظام التموضع الجغرافي العالمي.

ونبه الاتحاد الدولي لروابط طياري الخطوط التجارية عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه تلقى "العديد من التقارير من الطيارين تشير إلى أنهم عانوا من فقدان إشارة نظام "جي بي إس" في محيط مطار بن غوريون الدولي" المطار المدني الرئيسي في إسرائيل، والذي يقع بالقرب من تل أبيب.