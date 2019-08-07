وكان عدد من الخبراء قد ذكروا أن الاختلالات قد تكون متعلقة بالنشاط العسكري الروسي في سوريا المجاورة، إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عن ذلك.
ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية قوله: "توقف الاضطراب في المنطقة مؤخرا، وقررنا نتيجة لذلك إعادة المطارات إلى نشاطها الطبيعي".
وأقرت هيئة المطارات الإسرائيلية أواخر يونيو الماضي، بأن الخلل أجبر المطارات ولعدة أسابيع على استخدام أنظمة الملاحة الموجودة في الطائرات بدلا من اعتماد نظام التموضع الجغرافي العالمي.
ونبه الاتحاد الدولي لروابط طياري الخطوط التجارية عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه تلقى "العديد من التقارير من الطيارين تشير إلى أنهم عانوا من فقدان إشارة نظام "جي بي إس" في محيط مطار بن غوريون الدولي" المطار المدني الرئيسي في إسرائيل، والذي يقع بالقرب من تل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات إسرائيل تسدل الستار على أزمة "الاضطراب الغامض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.