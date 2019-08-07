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أثارت مشاركة مجموعة من الفرنسيين في ترميم وإصلاح إحدى المدارس بمنطقة أيت بوكماز بإقليم أزيلال، نهاية الأسبوع الماضي، إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونوهوا بهذه المبادرة الإنسانية.
وحسب مصادر ”اليوم24”، فمجموعة من الشباب، يحملون الجنسية الفرنسية، قدموا لمنطقة أيت بوكماز، في إطار شراكة مبرمجة بين جمعية فرنسية وجمعية تويا، قصد تأهيل فضاءات مؤسسة تعليمية، التي تضررت من فيضانات العام الماضي.
واجتاحت صور هؤلاء الشباب مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تفاعل معها عدد من المغاربة الذين أبدوا إعجابهم الشديد، حيث علقت إحداهن “هذا يدل على أن المغرب دايزة فيه صدقة” على حد قولها.
هذا وتأتي هذه المبادرة، بعد عمل مماثل قامت به شابات من بلجيكا إثر إقدامهن على تبليط مقطع طرقي بنواحي تارودانت، في إطار الأعمال التطوعية التي تندرج ضمن الاتفاقيات المبرمة بين جمعيات محلية وأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدالبلجيكيات..فرنسيون يقومون باصلاح مدرسة تضررت خلال فيضانات العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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