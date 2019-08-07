بيكيه: عودة البرازيلي نيمار معقدة للغاية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ضرورة خروجه لوسائل الإعلام وحسم موقفه من العودة إلى صفوف الفريق الكاتالوني هذا الصيف.
ويسعى نيمار جاهدا للعودة مرة أخرى لارتداء قميص برشلونة، حيث يرفض البقاء مع البي أس جي في الفترة المقبلة.
وقال بيكيه، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي الودية، الذي نقلته صحيفة "ماركا": "نيمار لاعب رائع ويعرف المدينة والنادي، ومقتنع بأن الجماهير كانوا سُعداء بأدائه".
وأضاف "أعلم أن عودته مُعقدة للغاية، فهو لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن لدينا لاعبين مميزين بما يكفي لحصد كل الألقاب".
وبسؤاله عن أمنيته، أجاب: "تعرفون بالفعل علاقتي مع نيمار، وأنا سأكون سعيدًا بعودته ووجوده معنا، ولكنه يلعب في صفوف باريس سان جيرمان، ورأيي لن يُغير أي شيء".
واختتم "بالتأكيد أتحدث مع نيمار، لكن محادثاتي معه خاصة ولا أرى أنه من المناسب الحديث عنها هنا، قضيت معه سنوات فهو نجم داخل وخارج الملعب، عليه أن يخرج ويكشف عن موقفه وننتظر ما سيحدث".
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