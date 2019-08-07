مناورة عسكرية بالخليل واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما شرعت قواته بمناورات عسكرية بتخوم محافظة الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 8 شبان خلال مداهمات بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين هم: سليمان مسلم الدبس (15 عاما)، ومحمد جمال رومي (18 عاما) وكلاهما من مخيم عايدة، ومالك حسن الزغاري (24 عاما) من بلدة الدوحة، والشقيقين محمود محمد دقدق (28 عاما)، وعلى (23 عاما) من بلدة الخضر، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهم جنود الاحتلال محطة كندو للمحروقات في بيت لحم، وتفحصوا كاميرات المراقبة فيها.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وجيه ابتلي (25 عاما)، وآدم (20 عاما)، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه في مدينة قلقيلية.

أما في محافظة الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال وسط بلدية دورا، فيما سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر رائد بدوي أبو زعنونة بلاغ مقابلة لمخابراتها، عقب اقتحام منزله في قرية الطبقة.

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وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير الغصون وقفين وداهمت منازل أسرى وذويهم وفتشتها، حيث اقتحم عشرات من جنود الاحتلال منزل الأسير فتحي رجا خصيب في بلدة قفين، علما أن الاحتلال اعتقل نجله قبل أسابيع.

كما اقتحمت القوات بلدة دير الغصون وداهمت منازل لذوي الأسير الجريح محمد مصلح والذي أصيب قبل أكثر من أسبوع عقب اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه سيتم الشروع صباح اليوم الأربعاء، بتدريب عسكري في منطقة مدينة الخليل والمجلس الإقليمي الاستيطاني "كريات أربع"، وفي إطار التدريب التي ستنتهي، غدا الخميس، ستلاحظ تحركات لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

وزعم الجيش في بيانه لوسائل الإعلام أنه تم التخطيط للتدريب مسبقا، وذلك كجزء من خطة التدريبات العسكرية للجيش لعام 2019، وهو يهدف للحفاظ على جاهزية قوات الجيش وقدراتها العسكرية.