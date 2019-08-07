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محافظ ديالى يعلن قتل اربعة انغماسيين اجانب بمداهمة في منطقة كلي بالمحافظة

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اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء، عن قتل اربعة انغماسيين اجانب بمداهمة في منطقة كلي بالمحافظة، فيما اشار الى اصابة احد عناصر القوة التي داهمت المنطقة.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مديرية استخبارات مكافحة ارهاب ديالى وباشراف قيادة عمليات المحافظى نفذت عملية مداهمة في قاطع الندى بمنطقة كلي بالمحافظة واشتبكت مع اربعة انغماسيين اجانب".

 

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واضاف ان "القوة تمكنت من قتل هؤلاء الاربعة، فيما اصيب احد عناصر القوة بجروح"، مشيرا الى ان "القوة ضبطت بحوزة هؤلاء الارهابيين احزمة ناسفة اضافة الى اسلحة واعتدة ومواد غذائية".

 

وانطلقت القوات الامنية وبمشاركة الحشد الشعبي، فجر الإثنين الماضي، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضائي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول "داعش" وانهاء تهديده.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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