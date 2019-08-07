كم ينفق المستخدمون على التواصل الاجتماعي وماذا يفعل العرب؟

بات المستخدمون ينفقون وقتا أكثر من السابق على هواتفهم الذكية، فنظرة بسيطة إلى أي مكان عام تكفي لمشاهدة معظم الرؤوس مثبتة على شاشات هذه الأجهزة البسيطة.

ونتيجة لهذا الإقبال الهائل على الهواتف الذكية، الذي وصل إلى درجة الإدمان، أصبحت مدن في العالم تخصص مسارا مخصصا لهولاء المستخدمين على بعض الأرصفة، حتى لا يضطرون إلى رفع رؤوسهم أثناء التجول.

ويطرح هذا الأمر سؤالا بشأن الوقت الذي أصبح المستخدمون ينفقونه على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، خصوصا على الهواتف الذكية.

وأورد موقع "سوشال ميديا تودي"، الثلاثاء، أرقاما عن الوقت الذي يمضيه مستخدمو الإنترنت، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2019.

وأوضح أن المعدل العالمي لاستخدام شبكات التواصل هو ساعتين و23 دقيقة يوميا، بارتفاع بلغ دقيقة واحدة عن العام الماضي 2018.

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وكان أول إحصاء تناول هذا الأمر في عام 2012، وبلغ حينها دقيقة و30 ثانية، وتصاعدت الأرقام من حينها باطراد، حسب الموقع ذاته.

ولفت الموقع المتخصص في شبكات التواصل، إلى أن هناك 3.48 مليار نسمة يستخدمون هذه الشبكات، أي بمعدل نحو 45 في المئة من سكان الأرض.

و60 في المئة من هؤلاء، يواظبون بشكل مستمر على استخدام شبكات التواصل، فيما استخدم 98 في المئة من هؤلاء هذه المواقع، الشهر الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المستخدمين في المنطقة العربية ينفقون 3 ساعات و12 دقيقة يوميا على شبكات التواصل، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أميركا الجنوبية التي بلغت 3 ساعات و32 دقيقة.

والفلبين كانت الدولة الأولى في العالم، التي يمضي فيها المستخدمون أطول وقت على شبكات التواصل، وبلغ نحو 4 ساعات يوميا.