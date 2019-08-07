البنتاجون: داعش عاود الظهور بسوريا وعزز قدراته بالعراق

أعلن مفتش عام في وزارة الدفاع الأمريكية أن تنظيم داعش الإرهابي "يُعاود الظهور" في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، وأنه "عزز قدراته" في العراق.

وأضاف في تقرير أنه "رغم خسارته على المستوى الإقليمي، إلا أن التنظيم عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة"، مشيرا إلى أن داعش استطاع "توحيد ودعم عمليات" في كلا البلدين.

وأرجع تقرير البنتاجون السبب في ذلك إلى عدم قدرة القوات المحلية على مواصلة شن عمليات طويلة الأمد، أو القيام بعمليات عدة في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي التي استعادتها.

وبدأ تنظيم داعش في العودة إلى المشهد السوري مرة أخرى مع انسحاب واشنطن جزئيا من هذا البلد، وترك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وحدها في مواجهة التنظيم الإرهابي.

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس/آذار 2018 القضاء على التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر المعارك عدة بدعم من التحالف بقيادة واشنطن.

وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.



وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دورياً.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على التنظيم لا يعني أن خطره قد زال، مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.