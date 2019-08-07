طالبان تعلن مسؤوليتها عن استهداف مركز شرطة في كابول بسيارة مفخخة

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/8/7 10:09 ص بتوقيت أبوظبي
أعمدة الدخان تتصاعد جراء الانفجار
أصيب 95 شخصا على الأقل بجروح في انفجار كبير استهدف مركز شرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
وقالت وزارة الصحة الأفغانية، في بيان لها أن الانفجار تسبب في جرح 95 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث لنقل المصابين.
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و أدى الحادث إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه.
وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء افغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر/ أيلول.
ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04,30 ت ج) في غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.
وقال صاحب متجر يدعى أحمد صالح لوكالة فرانس برس "سمعت دويا مرتفعا وتحطمت كل النوافذ في متجري وتطايرت شظايا الزجاج في كل مكان".
وأضاف "أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل لكن نوافذ 20 متجرا تقريبا في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت".
وبحسب تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان، يمكن سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.
وغالبا ما يعمد المسلحين لتنفيذ هجوم انتحاري يليه اقتحام مسلحين المنطقة.
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