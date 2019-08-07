انفجار قوي يهز العاصمة الأفغانية كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا قويا وقع في العاصمة كابول الأربعاء، لكن لم ترد معلومات على الفور عن سببه أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو جرحى.

وتسبب الانفجار في الجزء الغربي من المدينة خلال ساعة الذروة الصباحية في تصاعد عمود من الدخان في السماء.





وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن 34 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار العاصمة كابول.

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ودانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الثلاثاء، استمرار قتل المدنيين بوتيرة "غير مقبولة" على الرغم من المحادثات التي يفترض أن تنهي عقودا من الحروب في هذا البلد.





وقالت البعثة في تقرير إن 1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبته إلى 30% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018.



وبذلك ارتفعت الخسائر التي تسببت بها القوات الحكومية بنسبة 31% في صفوف المدنيين في النصف الأول من 2019 بالمقارنة بالفترة نفسها من 2018.