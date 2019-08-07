الان تتابع إصابة 34 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة في كابول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كابول (افغانستان) - الخليج 365: ذكر مسؤولون أن 34 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انفجار سيارة مفخخة في غرب العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أفاد

مسؤولون. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار وقع عند مدخل مركز للشرطة. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار، أنه تم إجلاء المصابين إلى مستشفيات بالمدينة.وأفاد شهود عيان بأن إطلاق نار سمع عقب الانفجار.

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