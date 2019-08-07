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أستراليا تدرس إنهاء حظر دام عقدين لتطوير الطاقة النووية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت لجنة برلمانية أسترالية تحقيقا في الشروط المطلوبة لتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية في البلاد، بعد أن ظلت ممنوعة منذ عام 1998

وقال تيد أوبراين، رئيس اللجنة البرلمانية بشأن البيئة والطاقة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إن "الوقت حان لإلقاء نظرة جديدة على الطاقة النووية حيث أن التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال تؤدي إلى إنتاج طاقة أكثر نظافة وأمنا وكفاءة".

ومن المقرر أن يستمر التحقيق الذي تقوم به اللجنة حتى 16 أيلول/سبتمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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