أستراليا تدرس إنهاء حظر دام عقدين لتطوير الطاقة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
وقال تيد أوبراين، رئيس اللجنة البرلمانية بشأن البيئة والطاقة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إن "الوقت حان لإلقاء نظرة جديدة على الطاقة النووية حيث أن التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال تؤدي إلى إنتاج طاقة أكثر نظافة وأمنا وكفاءة".
ومن المقرر أن يستمر التحقيق الذي تقوم به اللجنة حتى 16 أيلول/سبتمبر.
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