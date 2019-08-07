وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج عن 67 عاما

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة ​سوشما سواراج​، مشيرا الى أن "الهند حزينة على وفاة زعيمة بارزة كرست حياتها للخدمة العامة وتحسين حياة الفقراء. سوشما سواراج جي كانت شخصا استثنائيا ومصدر إلهام".

وكانت سواراج قد تعرضت لانتكاسة صحية لكنها تولت مهام وزارة الخارجية لخمس سنوات إلى أن عين مودي مكانها س. جيشنكار في تعديل حكومي في أيار.

وذكرت وكالة برس تراست اوف انديا أن سواراج (67 عاما) توفيت في معهد العلوم الطبية لعموم الهند في ساعة متأخرة إثر أزمة قلبية. في عام 2016 خضعت سواراج لعملية زرع كلية. وهي القياديات في حزب ​بهاراتيا جاناتا​ بزعامة مودي.