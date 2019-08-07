عبدالله: لا تحولوا قصر الشعب إلى غرف سوداء

توجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا: "تهاجمون، تتمادون، تستقوون، تتنطحون، تغامرون، تشوهون، تحرفون، نشتمون، تفتنون، تكذبون وماذا بعد"، مشيرا الى أن "الحقيقة ساطعة وكلمتنا الحرة المسؤولة، أقوى وأوضح من كل أكاذيبكم وادعاءاتكم. لا تحولوا قصر الشعب، إلى غرف سوداء".

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