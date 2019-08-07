عبود: البلد يمر بأزمة اقتصادية دقيقة جدا ولا محاولات جدية لتحفيز النمو

أكد الوزير السابق ​فادي عبود​ في حديث اذاعي أن "البلد يمرّ بأزمة اقتصادية دقيقة جدا ولا محاولات جديّة لتحفيز النمو أو خلق فرص انتاج|، لافتا الى ان "​الصادرات​ انخفضت نحو 50 بالمئة واليوم ​الدولة​ تضع ضرائب على المواد الخام المستخدمة للانتاج والتصدير وهذا انتحار اقتصادي"، معتبرا ان "​الوضع الاقتصادي​ قد يكون الأدقّ من ​الاستقلال​ الى اليوم".

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