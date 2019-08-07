الغريب: أعتذر منهم لأنّهم لم يستطيعوا قتلي

رد الوزير ​صالح الغريب​، على طلب وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ منه بتقديم إعتذار، قائلا: "صحيح لقد طلبوا اعتذاري، فأنا اعتذر منهم لانّهم لم يستطيعوا قتلي".

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