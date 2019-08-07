إستقرار سعر صفيحة البنزين بنوعيه وانخفاض سعر الغاز 300 ليرة لبنانية

إستقر سعر صفيحة ​البنزين​ بنوعيه 95 و98 أوكتان، وارتفع سعر صفيحة الديزل أويل 100 ليرة لبنانية وانخفض سعر قارورة ​الغاز​ 300 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات ​النفط​ية، واصبحت الاسعار كالآتي: بنزين 98 أوكتان 26700 ليرة لبنانية بنزين 95 أوكتان 26100 ليرة لبنانية Advertisements ديزل اويل 17700 ليرة لبنانية قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 12800 ليرة لبنانية قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل، بعد ان عاود سعر برميل النفط البرنت الاميركي الانخفاض ووصل الى 58,98 دولارا اميركيا.

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