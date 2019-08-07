وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج عن 67 عامًا

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نيودلهي: توفيت وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج، إحدى أكثر الشخصيات السياسية النسائية شهرة في بلادها، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأربعاء.
كانت سواراج قد تعرّضت لانتكاسة صحية، لكنها تولت مهام وزارة الخارجية لخمس سنوات، إلى أن عيّن مودي مكانها س. جيشنكار في تعديل حكومي في مايو.
وكتب مودي على تويتر "فصل مجيد في السياسة الهندية قد طوي". أضاف "الهند حزينة على وفاة زعيمة بارزة كرّست حياتها للخدمة العامة وتحسين حياة الفقراء. سوشما سواراج جي كانت شخصًا استثنائيًا ومصدر إلهام".
ذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا أن سواراج (67 عامًا) توفيت في معهد العلوم الطبية لعموم الهند في ساعة متأخرة الثلاثاء إثر أزمة قلبية.
في عام 2016 خضعت سواراج لعملية زرع كلية. وسواراج أبرز القياديات في حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي.
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