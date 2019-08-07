محافظ بني سويف يُحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب الاشغالات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أحال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف رئيس المنطقة الخامسة بمدينة بني سويف، للتحقيق بعد ملاحظته عدم رفع الاشغالات والتعديات بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، مشدًدا على أنه لن يسمح بأي تراخ يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير وتشويه المنظر الجمالي للميادين والشوارع.

جاء ذلك خلال جولته المسائية الثلاثاء، التي امتدت من البوابة الجنوبية للمدينة من ناحية مركز ببا، حيث تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها، وأبدى ملاحظات على التنفيذ وأمر بسرعة تلافيها قبل استلام المشروع، وطالب بأهمية أن يكون للمسؤولين التنفيذيين رؤية ويعتمد على أسلوب اقتحام المشكلات والعمل على حلها بشكل غير تقليدي.

وطالب محافظ بني سويف بضرورة وضع تصور لاستغلال جميع المساحات المتاحة على طول الطريق لمنع العشوائية والتعديات عليها بالإشغالات،وسرعة تهذيب بعض الأشجار، وتنفيذ لمسات جمالية للأشجار القديمة وعدم تركها بشكل يشوه المكان ويعرقل جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمة.

وتجول المحافظ حتى وصل إلى شارع بورسعيد بطول ترعة الإبراهيمية، لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وأمر بتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ، موجها برفع بعض الإشغلات بالشارع، وإعادة مراجعة التراخيص لبعض الأكشاك بالشارع ، والزام أصحابها بالمساحات المؤجرة فقط دون إشغال الطريق والتضييق على المارة من المواطنين.