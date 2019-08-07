"حركة النهضة" التونسية ترشح عبد الفتاح مورو لانتخابات الرئاسية

أعلنت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة، وهي أكبر حزب في تونس، أن نائب رئيس الحركة ​عبد الفتاح مورو​ سيترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل.

وهذه أول مرة تقدم فيها حركة النهضة مرشحا للرئاسة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وسينافس مورو رئيس الوزراء ​يوسف الشاهد​ وعددا من الوجوه البارزة الأخرى التي أعلنت ترشحها من بينها ​مهدي جمعة​ رئيس الوزراء السابق و​المنصف المرزوقي​ الرئيس السابق.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس ​الباجي قائد السبسي​ الشهر الماضي عجلت بإجراء انتخابات الرئاسة لتكون في 15 من أيلول المقبل.

ومورو (71 عاما) محام ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويعد من أكثر الوجوه انفتاحا في حركة النهضة. ولطالما وجه انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن ​جماعة الإخوان المسلمين​.