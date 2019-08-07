البنتاغون: "داعش" عاود الظهور بسوريا وعزز قدراته بالعراق

أعلن مفتّش عام في وزارة الدفاع الأميركية في تقرير أنّ "تنظيم داعش" عزّز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة"، مبينا أن "التنظيم استطاع توحيد ودعم عمليّات في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوّات المحلّية غير قادرة على مواصلة عمليّات طويلة الأجل، أو شنّ عمليّاتٍ في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي التي إستعادتها".
يذكر أم عودة التنظيم إلى الظهور في سوريا حصلت عندما قامت واشنطن "بالانسحاب جزئيًّا" من هذا البلد، مُخالفةً بذلك رأي قوّات سوريا الديمقراطيّة المدعومة أميركيًّا والتي كانت تُطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار 2018 القضاء على "خلافة" التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف بقيادة واشنطن.
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