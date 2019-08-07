كيم: عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة تحذير لواشنطن وسيول

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، اعلانه أن "عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكّل تحذيرًا لواشنطن وسيول".
وأشارت الوكالة إلى أنّ كيم شهد في وقت باكر الثلاثاء على الإجراء العسكري الذي برهن "القدرة الحربيّة" لـ"الصواريخ الموجّهة التكتيكيّة الجديدة".
وقالت الوكالة إنّ كيم "أشاد بنجاح" عمليّات الإطلاق الصاروخيّة وأشار إلى أنّ "هذا الإجراء العسكريّ شكّل مناسبةً لتوجيه تحذير مناسب للمناورات العسكريّة المشتركة التي تُجريها حاليا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
وهدّدت بيونغ يانغ الثلاثاء بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددةً ببدء المناورات العسكرية المشتركة تلك.
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