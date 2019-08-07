كيم: عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة تحذير لواشنطن وسيول

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​، اعلانه أن "عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكّل تحذيرًا ل​واشنطن​ وسيول".

وأشارت الوكالة إلى أنّ كيم شهد في وقت باكر الثلاثاء على الإجراء العسكري الذي برهن "القدرة الحربيّة" لـ"الصواريخ الموجّهة التكتيكيّة ​الجديدة​".

وقالت الوكالة إنّ كيم "أشاد بنجاح" عمليّات الإطلاق الصاروخيّة وأشار إلى أنّ "هذا الإجراء العسكريّ شكّل مناسبةً لتوجيه تحذير مناسب للمناورات العسكريّة المشتركة التي تُجريها حاليا ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الجنوبية​".

وهدّدت ​بيونغ يانغ​ الثلاثاء بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددةً ببدء المناورات العسكرية المشتركة تلك.