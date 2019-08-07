حنكش: نحن أمام حكومة أضداد تصل بنا الى شفير الحرب الأهلية حين يختلفون

دعا عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى "ترك ​القضاء​ يأخذ مجراه بعيداً من التدخل السياسي، لأنه بات واضحاً للعيان أنّ الهدف هو لي ذراع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​"، مؤكدا أن "​التسوية الرئاسية​ قد فشلت".

ودعا حنكش، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى ​انتخابات​ مبكرة، معتبرا "أننا أمام حكومة أضداد، تصل بنا الى شفير الحرب الأهلية حين يختلفون، وتعود الى شهر العسل وتصبح حكومة مصالح مع كل موعد للتعيينات والمحاصصة".