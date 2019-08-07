حنكش: نحن أمام حكومة أضداد تصل بنا الى شفير الحرب الأهلية حين يختلفون

دعا عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى "ترك القضاء يأخذ مجراه بعيداً من التدخل السياسي، لأنه بات واضحاً للعيان أنّ الهدف هو لي ذراع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط"، مؤكدا أن "التسوية الرئاسية قد فشلت".
ودعا حنكش، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى انتخابات مبكرة، معتبرا "أننا أمام حكومة أضداد، تصل بنا الى شفير الحرب الأهلية حين يختلفون، وتعود الى شهر العسل وتصبح حكومة مصالح مع كل موعد للتعيينات والمحاصصة".
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