الدفاع المدني: سحب زورق سياحي على متنه 7 أشخاص إلى ميناء صور بعد تعطل محركه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملوا على سحب زورق سياحي وعلى متنه سبعة أشخاص إلى ميناء صور، بعد أن كان قد طرأ عطل على محركه مقابل ​شاطئ صور​".

ولفتت إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون ارتطامه في الصخور".