مصطفى الحسيني: كل ما يجري اليوم هو إنحراف عن الدستور والقانون

اعتبر النائب مصطفى الحسيني، أنّ "كل ما يجري اليوم، هو إنحراف عن الدستور والقانون، والانحراف الأخطر هو التمادي في التطاول على القضاء"، مشيرا الى أنه "لو أنّ الامور سارت من الاساس في الشكل الصحيح قضائياً، فما كانت هناك مشكلة".
وسأل الحسيني في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لماذا الاعتراض على المحكمة العسكرية؟ فالمحكمة العسكرية تعطي نتائج مهمة جداً، وسريعة جداً، وحين تثبت نظرية المؤامرة يمكننا حينها التوجّه الى المجلس العدلي"، مضيفا: "عودوا الى الدستور وقدّسوه واحترموا القضاء بالحد الأدنى، فما يحصل في لبنان لا يشبه لبنان ولا دستوره ولا نظامه".
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