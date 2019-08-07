مصطفى الحسيني: كل ما يجري اليوم هو إنحراف عن الدستور والقانون

اعتبر النائب ​مصطفى الحسيني​، أنّ "كل ما يجري اليوم، هو إنحراف عن ​الدستور​ والقانون، والانحراف الأخطر هو التمادي في التطاول على ​القضاء​"، مشيرا الى أنه "لو أنّ الامور سارت من الاساس في الشكل الصحيح قضائياً، فما كانت هناك مشكلة".

وسأل الحسيني في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لماذا الاعتراض على ​المحكمة العسكرية​؟ فالمحكمة العسكرية تعطي نتائج مهمة جداً، وسريعة جداً، وحين تثبت نظرية المؤامرة يمكننا حينها التوجّه الى ​المجلس العدلي​"، مضيفا: "عودوا الى الدستور وقدّسوه واحترموا القضاء بالحد الأدنى، فما يحصل في ​لبنان​ لا يشبه لبنان ولا دستوره ولا نظامه".