لفتت مصادر وزارية مقرّبة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "ملف قبرشمون بات في عهدة ​القضاء​ بعد فشل سلسلة المبادرات التي أُطلقت في اكثر من محطة على مدى اكثر من خمسة اسابيع"، مشيرة الى أنه "طالما أن القضاء وضع يده على كل ما حصل وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين وشهود العيان فلنتركه ليقول كلمته حتى النهاية الحتمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية مقربة من الرئيس للجمهورية: ملف قبرشمون بات في عهدة القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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