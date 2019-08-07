درغام: العلاقة مع القوات في أزمة حقيقية لكنها لم تصل مرحلة اللاعودة

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​أسعد درغام​، أن "العلاقة مع ​القوات اللبنانية​ في أزمة حقيقية، لكنها لم تصل مرحلة اللاعودة". ورأى أنه "يمكن معالجتها إذا رغب الطرف الآخر، وتوقّف عن اعتماد أسلوب التنكيل"، معتبراً أن "تفاهم ​معراب​ لم يمُتْ بعد، لكنه في غرفة العناية الفائقة".

واستغرب درغام في حديث ل​صحيفة الشرق الاوسط​، كيف أن "القوات اللبنانية موجودة في ​الحكومة​ وتمارس دور المعارضة والشعبوية في وقت واحد"، آسفا "لأنهم من خلال النكد السياسي لم يربحوا المعارضة، ولم ينجحوا بأداء دورهم في السلطة، وهذا ما جعلهم يخسرون مصداقيتهم السياسية".