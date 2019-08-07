درغام: العلاقة مع القوات في أزمة حقيقية لكنها لم تصل مرحلة اللاعودة

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، أن "العلاقة مع القوات اللبنانية في أزمة حقيقية، لكنها لم تصل مرحلة اللاعودة". ورأى أنه "يمكن معالجتها إذا رغب الطرف الآخر، وتوقّف عن اعتماد أسلوب التنكيل"، معتبراً أن "تفاهم معراب لم يمُتْ بعد، لكنه في غرفة العناية الفائقة".
واستغرب درغام في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، كيف أن "القوات اللبنانية موجودة في الحكومة وتمارس دور المعارضة والشعبوية في وقت واحد"، آسفا "لأنهم من خلال النكد السياسي لم يربحوا المعارضة، ولم ينجحوا بأداء دورهم في السلطة، وهذا ما جعلهم يخسرون مصداقيتهم السياسية".
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