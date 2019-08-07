كركي: ديون الدولة للضمان الاجتماعي بلغت 3200 مليار ليرة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ أن "ديون ​الدولة​ للضمان الإجتماعي بلغت 3200 مليار ليرة اي اكثر من 2 مليار ​دولار​ وهي متراكمة منذ سنوات طويلة".

وفي حديث تلفزيوني أكد كركي أن "​لبنان​ لا يمكن ان يستمر من دون الضمان الإجتماعي"، مشددا على أنه "لا يوجد خوف على ودائع الناس وتعويضات نهاية الخدمة"، موضحا ان "​الضمان الاجتماعي​ يغطي ثلث ​الشعب اللبناني​".