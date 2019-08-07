كركي: ديون الدولة للضمان الاجتماعي بلغت 3200 مليار ليرة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أن "ديون الدولة للضمان الإجتماعي بلغت 3200 مليار ليرة اي اكثر من 2 مليار دولار وهي متراكمة منذ سنوات طويلة".
وفي حديث تلفزيوني أكد كركي أن "لبنان لا يمكن ان يستمر من دون الضمان الإجتماعي"، مشددا على أنه "لا يوجد خوف على ودائع الناس وتعويضات نهاية الخدمة"، موضحا ان "الضمان الاجتماعي يغطي ثلث الشعب اللبناني".
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