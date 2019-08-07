النشرة: العثور على مواطن تعرّض لطعنات سكين وحالته حرجة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان تم العثور على المواطن خضر سعيد ادم جعفري، من مواليد العام ١٩٧٠ ، تعرض لعدة طعنات مختلفة في جسده، في بلدة ​طاريا​ مفرق حوش باي، و قد سلبت سيارته التاكسي ورمي على جانب الطريق من قبل اشخاص مجهولي الهوية.

وقد نقل الى ​مستشفى​ ​تمنين التحتا​ لتلقي العلاج، علما ان اصابته حرجة.