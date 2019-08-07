الجيش الليبي يدمر طائرة شحن عسكرية تركية

ذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد محجوب، أن الطائرة التي استهدفها سلاح الجو التابع للجيش بمصراتة اليوم، هي طائرة شحن تركية روسية الصنع، موضحا أنها كانت محملة بالأسلحة لدعم المليشيات.

وأضاف أنه تم تدميرها عندما وردت إليهم معلومات تؤكد وجود أسلحة وذخيرة وضباط على متنها، مشيرا إلى أن كانت متجهة لدعم المليشيات المسلحة.

وأوضح أن الطائرة من نوع "إليوشن 67"، مشيرا إلى أن الخسائر التي لحقت بالمليشيات المسلحة دفعتهم للجوء لتركيا لإنقاذهم من السقوط.

وكان الجيش الليبي أعلن اليوم تدمير طائرة نقل عسكرية في مصراتة بغارات جوية نفذها في الـ24 ساعة الماضية.