شكرا لقرائتكم خبر عن النهب والإقصاء والإفلاس يطارد الإيرانيين.. والغضب يتصاعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ذكرت تقارير المعارضة الإيرانية أمس (الثلاثاء) أن الحركات الاحتجاجية في طهران مستمرة في مختلف المدن الإيرانية، مؤكدين أن الإيرانيين الذين نهبت أموالهم على أيدي الحرس الثوري الإرهابي في طهران نظموا تجمعاً احتجاجياً مرة أخرى، مطالبين بحقوقهم المالية.

وأفادت التقاير بأن الإيرانيين الذين تجمعوا تعرضوا للنهب من قبل شركة «برشين بارس خودرو» أمام مبنى المحكمة الأولى للجزاء في محافظة طهران، وكان تجمعهم متزامنًا مع بدء محاكمة متهمين في هذا الملف.

في غضون ذلك، رصد موقع «إيران واير» الإخباري، نحو 267 تجمعا احتجاجيا وإضرابا عماليا خلال شهر يوليو الماضي، في مختلف أنحاء إيران، شملت 78 مدينة وقرية ومنطقة صناعية بمعدل تسعة احتجاجات في اليوم.

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وذكر التقرير أن العمال نظموا 130 احتجاجاً وإضراباً في شهر يوليو في 41 مدينة ومنطقة تجارية وبلدات صناعية بمعدل أربعة احتجاجات يوميا، أغلبها تطالب بصرف مرتباتهم وغضبهم على فقدان الأمن الوظيفي وفصل العمال وعدم تجديد عقود العمل وعدم دفع المخصصات وانخفاض الأجور.

وأشار التقرير إلى أن مئات المواطنين الذين تمت مصادرة أموالهم من مختلف مؤسسات الائتمان التابعة للحكومة أو الحرس الثوري، نظموا 13 وقفة احتجاجية خلال شهر يوليو، ونظم التربويون والمعلمون المتقاعدون 7 تجمعات أمام البرلمان الإيراني، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى احتجاجات في طهران لمدة يومين أمام منظمة التخطيط والميزانية للمطالبة بمكافآتهم.

ولفت التقرير إلى أن المجتمع العمالي نظم 41 احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر الرواتب وفصل العمال في مدن مختلفة، بما في ذلك الأحواز وطهران وميناء ماهشهر وقزوين.