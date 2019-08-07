شكرا لقرائتكم خبر عن «الوحدة 910».. خلية إرهابية لـ«نصر الله» وطهران في الغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيديرالية الأمريكية (إف بي آي) ماثيو ليفينت أمس (الثلاثاء) وجود تنظيم سري مسلّح لـ«حزب الله» معروف باسم «الوحدة 910» ينشط في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وشرق آسيا. وأوضح ليفينت، الذي يعمل حالياً كبير الباحثين في معهد واشنطن، أن القيادي في حزب الله المعتقل في أمريكا علي كوراني أدلى بتلك المعلومات، إذ أوضح أن الوحدة السرية أنشئت عقب اغتيال القيادي عماد مغنية في 2008، وتتبع مباشرة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله، لكنها تتلقى أوامرها من طهران. وبحسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ليفينت، فإنه جرى إفشال عمليات كثيرة للوحدة 910، في بوليفيا، وقبرص، وبيرو، وتايلاند، وبريطانيا، موضحة أن عملية واحدة نجحت لهذه الوحدة، كانت في بلغاريا عام 2012، واستهدفت سياحا إسرائيليين.

كشف الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيديرالية الأمريكية (إف بي آي) ماثيو ليفينت أمس (الثلاثاء) وجود تنظيم سري مسلّح لـ«حزب الله» معروف باسم «الوحدة 910» ينشط في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وشرق آسيا. وأوضح ليفينت، الذي يعمل حالياً كبير الباحثين في معهد واشنطن، أن القيادي في حزب الله المعتقل في أمريكا علي كوراني أدلى بتلك المعلومات، إذ أوضح أن الوحدة السرية أنشئت عقب اغتيال القيادي عماد مغنية في 2008، وتتبع مباشرة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله، لكنها تتلقى أوامرها من طهران. وبحسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ليفينت، فإنه جرى إفشال عمليات كثيرة للوحدة 910، في بوليفيا، وقبرص، وبيرو، وتايلاند، وبريطانيا، موضحة أن عملية واحدة نجحت لهذه الوحدة، كانت في بلغاريا عام 2012، واستهدفت سياحا إسرائيليين.

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