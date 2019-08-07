شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مرتزقة أفارقة جندتهم المليشيا للتجسس على الجيش اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أمس (الثلاثاء) الهجومين الإرهابيين المزدوجين للحوثي والقاعدة على مركزالشرطة وقاعدة الجلاء رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي على الاستقرار في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر أمس، إن «الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وتورط الحوثي والقاعدة، رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن»، مضيفاً: «وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب».

يتزامن ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عسكرية يمنية لـ«الخليج 365» أن المليشيا الحوثية تستخدم اللاجئين الأفارقة عناصر استطلاعٍ وتجسسٍ وتحديد مواقع، مؤكدة أن عدداً من الأفارقة ألقي القبض عليهم في مهمات قتالية واستخباراتية مع المليشيا.

وقالت المصادر: «ألقى الجيش الوطني يوم الإثنين الماضي القبض على أحد الأفارقة يحاول التسلل إلى مواقع اللواء الرابع بجبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع وبحوزته تمائم سحرية تستخدم في الشعوذة، مشابهة لتلك التي تستخدمها عناصر المليشيا الحوثية، ووثائق لأرقام تلفونات ومقتنيات أخرى»، موضحة أن التحقيقات جارية مع المهاجر الأفريقي على خلفية دخوله ساحة حرب والاقتراب من مواقع الجيش.