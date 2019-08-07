شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائري يأمر بالقبض على وزير الدفاع السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، أمس (الثلاثاء)، مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي وفريد بن حمدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكرت وسائل إعلامية جزائرية أن فريد حمدين هو مسير شركة صيدلانية متهم هو الآخر بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة نزار ونجله، وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري أن فريد بن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.

وأصدر القضاء العسكري الجزائري مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة أن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.

يذكر أن فريد بن حمدين ورد اسمه في التحقيقات بفضيحة الخليفة، وكان المحقق بالمحكمة العليا قرر إيداع الوزير السابق عبدالغني زعلان، والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي، الحبس المؤقت حسب بيان للمحكمة العليا.

ويواجه وزير النقل السابق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، زعلان، تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، أما محمد الغازي فقد وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.