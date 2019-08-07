مجلس "الصحفيين" يمنع عضوة من دخول النقابة ويحيلها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر مجلس "الصحفيين" قرارًا بمنع دخول عضوة لمقر النقابة، حتى انتهاء التحقيقات في الشكاوي والمذكرات المقدمة ضدها.

وقال المجلس، في بيان نشره أمين صندوق النقابة، هشام يونس، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، الأربعاء: "استنادًا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس".

وأوضح أنه بعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع ما يلي:

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أولا: إحالة العضوة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.

ثانيا: منع العضوة من دخول النقابة لحين انتهاء إجراءات التحقيق والتأديب، وذلك حفاظا على هيبة النقابة العريقة واحتراما لأعضائها وتاريخها، وعلى الإدارات المعنية تنفيذ القرار فور صدوره.

وأكد المجلس، أنه لن يسمح بإهانة أي عضو أو الاعتداء عليه داخل نقابته، ولا على أي مساس بقدسية واحترام حرم النقابة العريقة، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والأعراف النقابية.