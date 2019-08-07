وزير الزراعة ينعي وفاة 4 عمال بمشروع غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نعى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الوزارة والعاملون فيها، وفاة أربعة من العاملين في مشروع غرب غرب المنيا والذين لقوا مصرعهم في حادث سير نتيجة لاصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية، وهم: "محمد نبيل سائق، وجمال محمد علي عامل بقطاع الإنتاج، واحمد رجب بمعهد الاراضي والمياه، وعمر الضوى صادق عامل بالمشروع".

وأصدر "الزراعة"، تعليماته إلى الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا بتقديم جميع أوجه المساعدة لأسر الضحايا وتسهيل إجراءات الحصول على مستحقاتهم المالية.

وزير الزراعة أعرب عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحزنه على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج سائلًا المولى تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان.