رئيس شرطة تورونتو يعبر عن قلقه إزاء تزايد جرائم إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو - (أ ش أ):
عبر رئيس شرطة تورونتو مارك ساندرز، الثلاثاء، عن قلقه من تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة الأكبر في كندا، وخاصة خلال الأيام القليلة الماضية التي سجلت خمسة عشر جريحا إثر سلسلة عمليات إطلاق نار.
وقال قائد الشرطة إنه "شعر بالقلق بشكل خاص من إطلاق النار صباح الاثنين في ملهى ليلي في شمال المدينة ما أدى ذلك إلى جرح خمسة أشخاص من بينهم رجل أصيب بجروح خطيرة.. إنه لأمر مروع أن ترى شخصا مستعدًا لإطلاق النار في حانة مزدحمة بها 100 شخص".
وأضاف أن موجة عمليات إطلاق النار الأخيرة لا تعكس عطلة نهاية أسبوع "طبيعية" في تورونتو.
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة، ستايسي ديفيس، إنه لأمر مدهش أنه لم تقع إصابات أكثر، كما حث عمدة تورونتو، جون توري الحكومة الفدرالية مرة أخرى على حظر الأسلحة وتقييد عمليات الإفراج بكفالة.
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