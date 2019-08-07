وصول حوالي 1.8 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة

أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و800 ألف حاج من خارج البلاد إلى المشاعر المقدسة حتى يوم الاثنين الماضي.
وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها في موقع "تويتر" أن 1.775.067 حاجا قد وصلوا إلى السعودية حتى يوم الاثنين، مشيرة إلى أن نحو مليون
من جانب آخر أشارت هيئة الجوازات أنإجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجا.
أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج (23.796.977) حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.
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