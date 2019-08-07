تنسيق أمني لمواجهة «القاعدة» في أبين وشبوة

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظتي أبين وشبوة، توحيد العمل العسكري والمعلوماتي لمواجهة عناصر تنظيم «القاعدة»، وتعقبه في أوكاره ومعاقله على حدود المحافظتين.

وقال مصدر أمني، لـ«الاتحاد»، إن قيادات في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين عقدت لقاءً مشتركاً مع قيادات أخرى في قيادة ألوية النخبة الشبوانية، من أجل تنسيق الجهود من أجل محاربة تنظيم «القاعدة»، وتعقب خلاياه المتنقلة بين المحافظتين، مشيراً إلى أن اللقاء أكد أهمية تبادل المعلومات الأمنية لرصد تحركات عناصر التنظيم في المناطق الفاصلة بين أبين وشبوة، خصوصاً عقب الهجوم الذي استهدف معسكر قوات الحزام الأمني في «المحفد» المحاذية لمناطق في محافظة شبوة.

وأثنت قيادات الحزام الأمني في أبين، على دور قوات النخبة الشبوانية، وقوات التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم الدعم والإسناد السريع لقوات الحزام الأمني بمديرية «المحفد»، وإفشال مخطط العناصر الإرهابية في إسقاط المديرية.

من جهة أخرى، نجا قيادي عسكري بارز في المقاومة الشعبية من محاولة اغتيال، عقب تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء مروره في طريق رئيس في مدينة عدن.

وأفادت مصادر بالمقاومة الشعبية، لـ«الاتحاد»، بأن رئيس مجلس المقاومة الشعبية القيادي عبدالناصر البعوة، المعروف بـ«أبوهمام اليافعي»، تعرض لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مروره في شارع رئيسي بمنطقة «الشعب» التابعة لمديرية «البريقة» غرب عدن، موضحاً أن القيادي نجا من الهجوم، في حين تعرضت السيارة التي يستقلها لأضرار متوسطة، دون وقوع ضحايا أو خسائر بشرية.

وأشار المصدر إلى أن العبوة تم زرعها من قبل عناصر إرهابية على جانب الطريق، وتم تفجيرها لحظة مرور موكب القيادي في المقاومة، مشيراً إلى أن الهجوم جاء بعد أيام فقط من عودة «أبوهمام» من الخارج، عقب رحلة علاجية، جراء الإصابة التي تعرضها أثناء الحرب ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.