«الشرعية» تطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن «فساد وكالاتها»

عدن (الاتحاد) أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة «أسوشيتد برس»، من مقابلات مع عمال إغاثة، عن أداء وكالات الأمم المتحدة، وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها، والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والتقرير الصحفي، الذي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015م، يؤكد ما تحدثنا عنه مراراً من اختراق ‎الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لوكالات الأمم المتحدة، العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات وخضوعها للضغوط والابتزاز، وطالب برفع السرية عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن، خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، مؤكداً أن غض الطرف عن نهب الميليشيات لبرامج المساعدات الإنسانية، يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

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