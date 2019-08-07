ضبط «80 كيلو حشيش» قبل وصولها للحوثيين في مأرب

عدن (الاتحاد)

ضبطت قوات الجيش اليمني، أمس، في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وقال مسؤول عسكري، إن نقطة «الرقع» التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وأوضح النقيب مراد، أن كميات الحشيش كانت مخفية في أسطوانة غاز، وأن أفراد النقطة تمكنوا من اكتشافها، ولفت إلى أن سائق الباص عرض على أفراد النقطة مبلغاً مالياً كبيراً مقابل تمرير المخدرات، إلا أن أفراد النقطة رفضوا العرض، وأوصلوا المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد مراد أن الكمية المضبوطة تعتبر مكملاً للطن من مادة الحشيش المخدر الذي تم ضبطه في النقطة نفسها خلال الفترة السابقة.

وأضاف المصدر، أن «عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش اليمني، وقوات الأمن تثبت للجميع أن ميليشيات الحوثي، تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع، وأن أغلب عناصرها مدمنون على هذه المواد المخدرة».