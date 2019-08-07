الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية محملة بالأسلحة في مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تمكن الجيش الليبي من استهداف طائرة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لصالح الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة غرب البلاد. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة. وأسقط الجيش الليبي 8 طائرات تركية مسيرة منذ إطلاق عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي. واستهدف سلاح الجو الليبي طائرة الشحن التركية من طراز «إيل - 76» القادمة من أنقرة، وذلك أثناء هبوطها في مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة. وغادرت الطائرة التركية «إل يوشن 76» الشق العسكري من مطار أنقرة الدولي نحو قاعدة مصراتة حيث كانت آخر رحلة لها عندما تم استهدافها بضربة جوية.

وفي السياق، علمت «الاتحاد» أن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على عدد من الليبيين داخل المدينة بذريعة التعاون مع الجيش الوطني وإمداده بإحداثيات عسكرية حول تمركز الميليشيات ومواقع تمركز المستشارين الأتراك.

كما نفذ سلاح الجو الليبي 5 غارات جوية، أمس، استهدفت تمركزات المرتزقة التشاديين في مدينة «مرزق» جنوب البلاد. وأكدت غرفة عمليات الكرامة، أن الضربات الجوية استهدفت العصابات التشادية المدعومة من تنظيم «الإخوان» الإرهابي المعتدية على «مرزق». وأشارت إلى أن القوات الجوية رصدت تحرك آليات عسكرية تابعة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي وتعاملت معها بمساعدة أهالي «مرزق» والقوى الأمنية بها الذين قاموا بدورهم في الدفاع عن المدينة بجانب الجيش في مواجهة العصابات والميليشيات التشادية التي يستعين بها الإرهابي أسامة جويلي لزعزعة الأمن جنوبي ليبيا.

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف في ليبيا. وقتل شخصان وأصيب طفل جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة التركية شاحنة تابعة لشركة «سرت» وسيارة مدنية أخرى بالقرب من مدينة سرت. وأكدت مصادر ليبية أن سائق الشاحنة ورفيقه قتلا خلال استهداف شاحنتهما، إضافة إلى إصابة طفل بجروح بالغة.

وأشارت مصادر ليبية في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الرجل ونجله كانا في زيارة عائلية إلى مدينة مصراتة، وخلال عودتهما استهدفتهما الطائرات التركية التي تقصف بشكل عشوائي في كافة المدن الليبية.