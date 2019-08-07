حرس السواحل الليبي ينقذ 122 مهاجراً غير شرعي

طرابلس (الاتحاد) أعلن حرس السواحل الليبي، أمس، إنقاذ 122 مهاجراً غير شرعي خلال أيام السبت والأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في إيجاز صحفي أمس، إن المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب وعلى مسافات متباينة.

وبحسب المكتب، فقد تم يوم السبت الماضي إنقاذ 10 مهاجرين 8 مغاربة وبنغالي وفلبيني كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 50 ميلاً شمال شرق جزيرة «فروة» بالقرب من الحدود التونسية. وأضاف أنه تم الأحد الماضي إنقاذ 84 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم طفل وامرأتان كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 70 ميلاً شمال غرب طرابلس.

ووفق المكتب، شهد أمس الأول عملية إنقاذ 28 مهاجراً 26 سودانيا ومصريين اثنين كانوا على متن قارب خشبي على مسافة 74 ميلاً شمال غرب طرابلس.

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