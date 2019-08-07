2304 وحدات استيطانية جديدة بالضفة المحتلة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (القدس، رام الله)

صادقت سلطات الاحتلال أمس، على خطط لبناء نحو 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعادل 88 % من عمق الضفة، بحسب حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان. وأضافت «سلام الآن» أنه تمت المصادقة بشكل نهائي على 838 وحدة سكنية، كما تمت المصادقة على إيداع مخطط لبناء 1466 وحدة سكنية، وهي المرحلة الأولى في إصدار التصاريح التخطيطية. وصادق المجلس على شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية. وقسم من المخططات هي شرعنة مبانٍ أقيمت من دون تصاريح بناء. وشددت «سلام الآن» على أن المصادقة على هذه المخططات الاستيطانية «هي جزء من سياسة هدامة للحكومة وغايتها منع إمكانية التوصل إلى سلام وحل الدولتين ومن أجل ضم المناطق المحتلة. وتعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل الماضي ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، أصدرت محكمة للاحتلال، أمس، قراراً بفرض غرامة مالية كبيرة على أهالي قرية العراقيب في النقب. وكانت قوات الاحتلال هدمت قرية العراقيب أكثر من 149 مرة كان أخرها، أمس الأول. وتقدر الغرامة المالية التي فرضتها المحكمة نحو مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب.

وحسب قرار المحكمة، فإن قضاء الاحتلال تبني موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم واستيطان أراضيهم. وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، حيث سبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية كبيرة في المنطقة ذاتها.

من جهة أخرى، دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، أمس، إلى التوجه لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من أجل الوقوف في وجه مخططات الاحتلال واعتداءاته. وبين المفتي، في بيان صحفي، «أن المطالبات بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل والذي يوافق يوم عيد الأضحى المبارك، هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع، وسلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الانتهاكات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين»، داعياً الفلسطينيين إلى التصدي لها. كما دعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والعربية والإسلامية في العالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية، والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه. في السياق حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من دعوات الاقتحامات الجماعية واعتبرت الهيئة الدعوات المتطرفة لباحات الأقصى خلال أيام عيد الأضحى إصرار متطرف على المساس بحرمة المسجد، داعيةً إلى مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات والذود عن المسجد. وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى في بيان صحفي، أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تكثيف وجود الاحتلال في الأقصى وبشكل يومي، مشيراً إلى زيادة حدة الاعتداءات والاقتحامات بشكل متطرف وعنصري وأمام العالم أجمع بمسلميه ومسيحييه وكل من يحترم الدين ويقدس دور العبادة.

ودعت منظمات «الهيكل» المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل». وتأتي هذه الدعوات التي عممت على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض القيود على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم ونصب الحواجز العسكرية بالطرقات المؤدية للأقصى وقبالة بواباته.

مسؤول فلسطيني يطالب بغطاء دولي لعملية السلام

دعا مسؤول فلسطيني، أمس، إلى غطاء دولي متعدد الأطراف لا يقتصر على الولايات المتحدة الأميركية لإدارة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في بيان عقب اجتماعه مع الممثل الألماني لدى فلسطين كريستيان كلاج برام الله، موقف القيادة الفلسطينية الرافضة للقرارات الأميركية «التي تمس جوهر الثوابت الفلسطينية». وبحسب البيان، أطلع أبو عمرو الدبلوماسي الألماني على «آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، خاصة العلاقة مع الاحتلال». وشدد على «خطورة ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من هدم للبيوت خاصة في وادي الحمص» جنوب شرق القدس التي جرى فيها الشهر الماضي. كما أشار أبو عمرو إلى «خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الناتج عن استمرار الاحتلال في الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية». وأكد بهذا الصدد «رفض القيادة الفلسطينية استلام هذه الأموال منقوصة والتزامها بصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى» رغم قرار الاحتلال منذ فبراير الماضي اقتطاع هذه المخصصات من أموال الضرائب بدعوى دعمها «الإرهاب».