العراق: تفكيك خلية إرهابية قبل تنفيذها مخططاتها في العيد

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل) أعلنت الاستخبارات العسكرية اختراق وتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات إجرامية بالرمادي في عيد الأضحى المبارك. وذكر بيان لمديرية الاستخبارات «بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على الرؤوس الخمسة المدبرة لها في منطقة جزيرة الرمادي بالأنبار، حيث كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وأعلنت قيادة عمليات نينوى بدء عملية مداهمة وتفتيش لعناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل. وقال النقيب خضير حسين، إن «القوات العراقية وبإسناد من طيران التحالف نفذت عمليات بحث وتمشيط وتفتيش في الجزر النهرية على ضفاف دجلة قرب قرية قبر العبد في ناحية حمام العليل جنوب الموصل». وأضاف حسين أن قوات التحالف وجهت ضربة جوية على مواقع يعتقد أنها أوكار لداعش في المنطقة». كما أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن المباشرة بإعمار المباني المهدمة في مدينة الموصل القديمة. وقال المرعيد، إن «الفرق الهندسية والفنية في مديريتي بلديات وبلدية نينوى وبالتعاون مع شركتي السعد والفاو باشرت بإعمار المباني والمحلات التجارية المهدمة في منطقة (النبي شيت) وباب جديد بعد رفع كافة الأنقاض من المنطقتين استعداداً لإعمار هذه المباني في الموصل القديمة» وأضاف المرعيد أن «شركات الإعمار أعلنت مدة إنجاز الإعمار بـ 12 شهراً بدءاً من اليوم وبتصاميم حديثة».

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