تقرير يحذر: «القاعدة» يحاول تنظيم صفوفه

القاهرة (الاتحاد) حذر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من محاولة تنظيم «القاعدة» الإرهابي إعادة تنظيم صفوفه في عدد من المناطق بالعالم وخاصة في باكستان وأفغانستان والهند وغرب أفريقيا. وقال المرصد المصري في تقرير أمس، إن تنظيم «القاعدة» الإرهابي سعى عقب ظهور «داعش» في 2014 إلى إعادة بناء شبكات جديدة وتقوية روابطها في عدة مناطق بالعالم. وأكد المرصد أن تنظيم «القاعدة» بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق وليبيا بات يتطلع أكثر إلى الانتقال للمرحلة الثانية بعد الإعداد والتأسيس والدمج، وهي مرحلة التوسع على المستوى الإعلامي والدعائي وكذلك الحركي والميداني، وهو ما يتضح في استراتيجية التنظيم في باكستان وأفغانستان والهند.

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