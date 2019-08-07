زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون: إن إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، الثلاثاء، هو "مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء، أن كيم جونج أون شهد تجربة الإطلاق التي برهنت "القدرة الحربيّة" لـ"الصواريخ الموجّهة التكتيكيّة.

وهددت بيونج يانج الثلاثاء بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددةً ببدء المناورات العسكرية المشتركة واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت الاثنين، في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.



وأطلقت كوريا الشمالية، الإثنين، "مقذوفات غير محدّدة" في تجربة هي الثالثة لبيونج يانج خلال أسبوع.



والأربعاء الماضي، اختبرت بيونج يانج النظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى.