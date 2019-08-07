الدفعة الأخيرة من أطفال "داعش" الروس تعود من العراق قبل نهاية سبتمبر

صرحت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، بأن المجموعة الأخيرة من 30 طفلا روسياً ، انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، ستصل إلى الأراضي الروسية قادمة من العراق قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت كوزنيتسوفا في تصريح صحفي، الثلاثاء: "إن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة بشأن عودة المجموعة الأخيرة من الأطفال الروس"، وأضافت أنه قد تم إنهاء المشاورات اللازمة ويجري استكمال جمع الوثائق اللازمة، موضحة أنها ستشارك شخصيا في الزيارة الأخيرة إلى العراق لإعادة الأطفال.

يُذكر أنه يجري منذ أغسطس 2018 إعداد الوثائق اللازمة لعودة الأطفال الروس من العراق، الذين توجد أمهاتهم في سجون بغداد، وتؤكد وزارة الخارجية الروسية أن الحديث يدور عن 115 طفلا منهم 90 طفلا قد عادوا إلى روسيا حتى الآن.

وكانت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط قد بدأت بعد نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف فيديو على تطبيق انستجرام عن أطفال روس انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي التنظيم الإرهابي.