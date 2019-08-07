منع الإجازات وتطهير شواطئ دمياط الجديدة استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن جهاز التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد بيان صدر عن الجهاز، تطهير وتجهيز شواطئ المدينة استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين في التنزه، وكذلك تجهيز الحديقة المركزية بالمدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الرواد.

وقرر الجهاز، منع الإجازات للعاملين وتكثيف أعمال النظافة في كل شوارع المدينة، فضلاً عن شن حملات موسعة لرفع إشغالات الشوارع وكذلك الشواطىء.