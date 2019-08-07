في جنازة شعبية ورسمية.. أهالي ميت حبيب يشيعون ضحايا حادث معهد الأورام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالي قرية ميت حبيب في مركز سمنود بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثامين 11 من شهداء حادث الإرهابي في محيط معهد الأورام عقب صلاة الجنازة عليهم في مسجد بلال بن رباح.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء علاء يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود واللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة.

ردد المشاركون في الجنازة التي انطلقت من أمام المسجد، هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة بالقصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا ضحية الحادث الغاشم.

واتشحت سيدات القرية بالملابس السوداء، خلف المشاركين في الجنازة، حاملين لافتات لصور الشهداء كتب عليها عبارة "نعم للقصاص من الإرهابيين وتخليد ذكرى الشهداء".