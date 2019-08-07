ضبط 3 محاولات تهريب نقود ومستلزمات طبية بالطرود البريدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة، 3 محاولات تهريب كمية من النقد الأجنبي والقات المخدر والمستلزمات الطبية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في طرد وارد من لندن، وبفتح الطرد تبين وجود 5350 دولارًا أمريكيًا داخل نموذج كتاب.
وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه في مشمول بوليصتي شحن عبارة عن عينة قماش ومصنوعات من البلاستيك طبقًا للمستندات، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 500ر20 ألف عبوة مستلزمات طبية مغطاه بقطع من القماش على عكس المدون ببوليصتي الشحن والفواتير المرفقة مع الطردين.
وأشار إلى أنه تم الاشتباه أيضًا في طرد اخر وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 16.5 كيلو جرام من نبات القات المخدر.
ولفت إلى أن هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
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